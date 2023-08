Pánové, tady máte šanci: Kamila Nývltová předvedla postavičku v plavkách. Bronz chytala v Egyptě

Kamila Nývltová Foto: se souhlasem K. Nývltové

Tropická vedra v Česku se rozhodla vyměnit za ještě větší horko. Kamila Nývltová (34) už roky nedá dopustit na Egypt a do oblíbené destinace vyrazila i letos. „Tentokrát jsem to volila jako odpočinkový pobyt s rodinou a přáteli. Takže jen odpočinek a relax,“ svěřila se Super.cz stále single Kamila.

Jen válecí dovolená to ale nebyla, Kamilu zde čekal den s dětmi a také vystoupení. „Měla jsem tam i jeden den krásný animační program s dětmi, tancovali jsme a zpívali. Miluji práci s dětmi a tam byl skvělý tým animátorů i managementu, takže to dopadlo všechno skvěle,“ prozradila zpěvačka.

Na její vystoupení se pak dorazilo podívat několik stovek Čechů a Slováků. „Měla jsem tam jedno velké vystoupení, tentokrát přišlo asi 400 lidí a bylo to nádherné, úžasná energie a lidi byli úžasní,“ byla plná dojmů.

V nejbližší době Kamilu čeká turné s americkým uskupením Two Steps From Hell. „Teď mám přesně tři týdny, než pojedu na evropské turné s americkou skupinou, a to na celý měsíc. Takže se musím připravovat, trénovat a zařídit všechno podstatné. Strašně se na to těším, protože to bude zase obrovská příležitost v mé kariéře, a hlavně procestuji velkou část Evropy,“ dodala zpěvačka. ■