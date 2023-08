Další razantní proměna o 60 kilo lehčí Charlotte Štikové: Z platinové blondýnky je krátkovlasá bruneta

Charlotte Štiková je nově brunetka. Foto: se souhlasem Charlotte Štikové

Dnes byste ji ve společnosti pravděpodobně lehce přehlédli. Charlotte totiž prošla radikální proměnou. Vlasy obarvila na hnědo a také svou dlouhou hřívu razantně zastřihla.

„Vlasy jsem si obarvila, protože jsem vlastně nikdy tmavou neměla. Jednou jsem měla barvu lehce do zrzava, což mi nesedlo, tak jsem chtěla vyzkoušet něco jiného,“ promluvila Charlotte o své proměně pro Super.cz.

Ač se jí nová image líbí, tak už teď pomýšlí nad tím, že v blízké budoucnosti stejně půjde zpátky na platinovou blond. "Tmavá se mi docela líbí, ale ta blond je blond a je za mě lepší. Vidím to tak, že mi to vydrží měsíc a půjdu zpátky na blond. Ale teď se mi to líbí takhle a jsem spokojená. Je to změna a také okolí reaguje dobře, takže jsem zatím nadšená,“ dodala Charlotte Štiková, která se v poslední době intenzivně věnuje malbě obrazů, které budou k prodeji. ■