Už začala pít i v Osadě: Jana Plodková hraje jednu alkoholičku za druhou, sama se skleničkou před 2 lety sekla

"Musím ty postavy v alkoholismu odlišit, aby to nebylo furt stejné. Čím víc alkoholiček, tím je to těžší, aby byly jiné," přiznala. "Já už mám alkoholická léta za sebou, není to ale tak, že bych nikdy nepila. Pila jsem na škole nebo v divadle, takže mám z čeho čerpat. Můžu čerpat i ze svého okolí, o tom žádná," vysvětlila, kde bere inspiraci.

Úplně pít přestala během pandemie covidu. "My nikdy s Filipem nepili doma, všude bylo zavřeno, divadla i restaurace. Dlouho jsme nepili vůbec, a když jsme si pak dali skleničku vína nebo piva, udělalo se mi blbě. Přemlouvat tělo, aby mu to zase začalo chutnat, je úplně zbytečné. Jsem za to ráda, už mě nebaví měnit si realitu kolem sebe, to už mám za sebou," svěřila Plodková, která se v našem videu v souvislosti se seriálem Osada rozpovídala i na téma chalupaření. ■