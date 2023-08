Jennifer Aniston prozradila svůj šokující recept na věčné mládí. Obličej si mazala i spermatem z lososa!

Jennifer Aniston Profimedia.cz

Herečka, která má i dnes miliony fanoušků a muži by pro ni udělali cokoliv, přiznala, že ve snaze zabránit procesu stárnutí v minulosti sahala i k bizarním prostředkům s tím, že zkusit se má všechno. Jedním takovým zaručeným řešením, které jí doporučil odborník na péči o pleť, byla i maska se spermatem z lososa. „Nejprve jsem řekla: ’To myslíš vážně? Jak získáváš lososí sperma?" svěřila herečka v rozhovoru pro The Wall Street Journal. Pak ale masku vyzkoušela, výrazný efekt ale na své pleti neviděla.

Naopak budoucnost vidí v peptidových injekcích, které si nechává píchat jednou týdně. Jinak ji samozřejmě nad vodou drží i přísný režim, často cvičí, hodně spí, medituje a pije spoustu vody a také zdravě jí. Tedy kromě neděle, kdy si ráda pochutná na burgerech. Jejím hříchem je pak to, že hodně solí. Vždycky si ale pochutná na salátu s jakýmkoliv druhem sýru. Co se týče cvičení, dříve zastávala postoj „no pain, no gain,“ tedy bez bolesti se nedostavují výsledky, teď ale propaguje zábavný a neagresivní styl pohybu, který je prý mnohem účinnější a baví ji. ■