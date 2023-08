Kde jinde se rozloučit s létem než ve společnosti dětských hrdinů. Majaland láká na nové venkovní atrakce

Dětští hrdinové v nadživotní velikosti čekají na své návštěvníky v nové venkovní části Majalandu Foto: pop.cz

Většina z nás si užívá poslední letní dny plnými doušky. V duchu si už ale projíždíme seznam školních pomůcek, po očku sledujeme kalendář a tušíme, že začátek školního roku bude opět náročný. Vstupme do září bez zbytečného stresu a shonu. Co hodit starosti za hlavu a strávit společný čas s dětmi chytře a s krásnými zážitky?

Jednu z takových příležitostí nabízí Majaland, rodinný zábavní park v outletovém a zábavním centru POP Airport, který je pět minut od Letiště Václava Havla Praha. A právě na začátek školního roku si v Majalandu připravili pořadatelé pro všechny milovníky atrakcí a animovaných pohádek pořádné překvapení!

Co hodit starosti za hlavu a strávit společný čas s dětmi chytře a bez starostí? Majaland je ideálním místem

FOTO: pop.cz

Majaland přináší nových 5 000 m2 zábavy

Největší krytý zábavní park v Česku Majaland přilétl s fantastickou zprávou! Vyslyšel přání nejmenších a roztáhl svá křídla. Postupně se v Majalandu buduje nová část parku, tentokrát situovaná ve venkovních prostorách na ploše přibližně 5 000 m2. Přitom byl Majaland Praha už i před novou venkovní výstavbou největším krytým zábavním parkem v Čechách s plochou 9 000 m2, kde se děti mohou nejen proletět na motýlím kolotoči, ale po boku včelky Máji, Vilíka a Vikinga Vika získávají i nové vědomosti ve včelí univerzitě.

Tip: Všem rodičům během návštěvy Majalandu zajisté přijde vhod akce Zpátky do školy v POP Airport, během níž mohou chytře nakoupit za outletové ceny se slevami až 70 procent vše, co potřebují nejen jejich školáci, ale co potěší i je samotné. A navíc – každý týden navíc můžete v POP Airport pořídit deset produktů za bezkonkurenční outletové ceny v exkluzivní nabídce POP 10.

Nová venkovní část Majalandu

FOTO: pop.cz

Nechte se přenést na čerstvý vzduch za postavičkami z party Super Wings

Kde jinde mohli přistát dvouplošník Albert a červený tryskáč Jett, než v blízkosti pražského letiště ve venkovní části Majalandu, odkud je možné pozorovat přiblížení letadel na nedaleké naváděcí trase k ruzyňské hlavní ranveji.

Včelka Mája se svými kamarády v podobě impozantních atrakcí přistála v Majalandu v POP Aiport v prosinci 2021. Děti se s Májou, Vilíkem nebo i Vikingem Vikem mohly doposud svézt na 220 metrů dlouhé horské dráze, proletět se na motýlím kolotoči s šestnáctimetrovou dráhou letu nebo poznat včelku Máju osobně v jejím Divadélku. Atrakce jsou od zavedených a renomovaných dodavatelů z Evropy, špiček ve svém oboru, a splňují nejpřísnější bezpečnostní kritéria. Majalandu Praha byla udělena Mezinárodní Cena Golden Pony® Award (GPA) za dokonalost v odvětví volného času za rok 2022.

Majalandu Praha byla udělena Mezinárodní Cena Golden Pony® Award (GPA) za dokonalost v odvětví volného času za rok 2022

FOTO: pop.cz

Jejich nový domov v outletovém centru POP Airport se otevřel malým a velkým návštěvníkům teprve v červenci 2023. Hlavní hrdinové červený tryskáč a světoběžník Jett, oranžový dvouplošník Velký Albert, vysokozdvižný vozík Sammy nebo záchranářská "vrtulnice" Dizzy čekají u nových atrakcí v nadživotní velikosti na nové kamarády a ke společným fotografiím se nenechají dlouho přemlouvat! Už nyní se předhánějí, kdo z nich vám ukáže jejich nově rostoucí domov včetně pěti interaktivních atrakcí pro dětské průzkumníky a dvou stánků s občerstvením.

Tip: Při plánování návštěvy outdoorové části Majalandu se nemusíte obávat rozmarů počasí. V případě deště mohou být sice venkovní atrakce uzavřené, ale včelka Mája s kamarády se na vás těší i ve vnitřní části Majalandu.

3-2-1 START!

Kdo někdy v dětství netoužil být alespoň na chvíli pilotem? Nechte dítě nastoupit do kokpitu legendárního Albertova dvouplošníku, který může řídit sám kniplem až k oblakům. Mladí budoucí řidiči naopak zajásají, až nasednou do celkem 12 elektrických barevných sporťáků na dopravním hřišti. Jen si musí dát pozor, aby nepřekročili rychlost nebo neprojeli na křižovatce na červenou, protože provoz řídí policista Jimbo se svou neteří Sky a celý dopravní revír střeží policejní letoun Paul. Díky nim si mohou děti vyzkoušet základy bezpečného pohybu na silnici a naučit se dopravní značení.

Mladí budoucí řidiči naopak zajásají, až nasednou do celkem 12 elektrických barevných sporťáků na dopravním hřišti

FOTO: pop.cz

Jestli máte strach z letadel, vznést se můžete se Super Wings ještě jiným způsobem. Stačí šlápnout do pedálů létajících kol a s kamarády si užít projížďku, která vás může vynést do nebe zábavy.

„V současné chvíli je venkovní část Majalandu stále v procesu budování. Úplné dokončení je naplánováno do konce roku 2023. Chystají se dvě nové atrakce, cyklostezka a navážeme dokončením programu Včelí univerzity s květnou loukou, naučnou stezkou, komunikacemi a odpočinkovou zónou. Sice ještě není všechno hotové, ale snažíme se, aby byl i tak váš zážitek co nejlepší," komentuje Miroslav Ducháč, ředitel Majalandu Praha a Dinosauria Museum Prague.

Kde dotankovat energii?

Děti jsou sice neunavitelné, ale po řádění na vzduchu potřebují doplnit energii všechny. Limonádou a zmrzlinou nepohrdne žádné z nich. Navštívit můžete například cukrárnu u Dizzy a dát si něco sladkého na zub nebo si vybrat v bistru U Jetta oblíbený burger a hranolky.

V Majalandu můžete načerpat energii v cukrárně u Dizzy a dát si něco sladkého na zub nebo si vybrat v bistru U Jetta oblíbený burger a hranolky

FOTO: pop.cz

Tip: Nakupte v obchodech outletu POP Airport a s účtenkou se zastavte na infocentru POP Airport a získejte slevu 100 korun na vstupenku do Majalandu nebo Dinosaurie. POP Airport je místem, které má všechny předpoklady pro nákupní revoluci. Filozofie tohoto nákupního ráje totiž stojí na propojení kvalitního nakupování za bezkonkurenční outletové ceny s rodinnou zábavou na ploše 44 000 m2.

Nejdřív zábava, potom povinnosti

Den strávený v POP Airport je ideální zakončit v duchu spojení „příjemného s užitečným“. Nyní zde můžete navíc chytře nakoupit v rámci akce Zpátky do školy od 28. srpna do 10. září 2023. Na jediném místě můžete svým potomkům pořídit do školy nové oblečení na tělocvik, přezůvky nebo boty do tělocvičny s až 70procentní slevou. V obchodech značek Nike, Adidas, Alpine Pro si děti rozhodně s potěšením vyberou.

Proč spojit zábavu a outlet?





Majaland v POP Airport: Co takhle změnit pohled na nakupování a zábavu? pop.cz

Outlet je obecně chápán jako kombinace kvalitní značkové módy a nízké ceny. Za outletové ceny včetně slev v probíhajících akcích získáte kvalitní značkové zboží. V POP Airport pohodlně nakoupíte a ti nejmladší si zároveň užijí mnoho zábavy. Vaši pozornost si získají značky jako Calvin Klein, Karl Lagerfeld, Guess, Pepe Jeans, Salomon, Ecco a mnoho dalších.

Připomenutí: Myslete také na sebe a nezapomeňte se odměnit. Přivítejte podzim s něčím novým, co vám udělá radost a zpříjemní zkracující se dny. ■