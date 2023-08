Nečekala, že po čtyřicítce budou chodit nabídky na modeling: Bývalá Česká Miss a moderátorka Novy vypadá skvěle

Po letech se Iveta Vítová objevila na módním mole. Super.cz

"Naposledy jsem šla v Teplicích Fashion Week a to už je taky docela dlouho. Když mi zavolali, měla jsem radost, protože kdyby mi někdo řekl, že ve čtyřiceti budu chodit na mole, myslela bych si, že se zbláznil. Ve finále mi to lichotí a je to takový únik z toho všedního shonu a stereotypu," řekla Iveta Super.cz.

"Je to hezká akce, předvádí se hezké věci, navíc jsme se tady sešly ve staré gardě, kdy si tedy nejvíc povídáme o dětech. Je to nostalgie a takový návrat do minulosti, i když bych to asi už nechtěla dělat na plný úvazek a odchodit desítky přehlídek za ty tři dny, co to probíhalo," dodala Iveta, které to mole slušelo jako dřív a může se stále chlubit mírami, za které by některé mladší dívky vraždily.

Předvádění v rámci veletrhů Kabo a Styl v Brně ji trochu vytrhlo z prázdninového režimu. "V létě je například v moderování akcí úplně mrtvo. Možná až bude konec roku a přijdou plesy nebo nějaké tiskové konference, tak se to zase vrátí. Teď vůbec," přiznala. Nás zajímalo i to, jak to má s návratem na obrazovky Novy, kde před mateřskou dovolenou moderovala.

"Není to otázka jen na mě, ale záleží to i na vedení televize. Teď to reálné není. Matýskovi byly dva roky, jsem máma na plný úvazek. Není jak od něj odcházet, Anetka sice půjde od září do školy, ale někdo ji tam musí odvézt, pak ji zase přivézt. Kdybych si pořizovala chůvu, ztrácí pro mě smysl, proč to dítě mít, když si ho v ten nejhezčí věk neužiju. Navíc co bych vydělala, tak by šlo z poloviny stejně na tu chůvu. Tak jsem si mateřskou ještě o rok prodloužila a mám ještě čas, abych to vyřešila. Bůh ví, co bude příští léto," krčila rameny. ■