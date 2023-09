Krásná Sienna Miller (41) čeká dítě se svým zajíčkem (26): Na gala akci dorazila s holým bříškem

Sienna Miller Profimedia.cz

O těhotenství se začalo spekulovat po hereččině dovolené na Ibize už v srpnu, radostnou novinku oficiálně potvrdila teprve nyní a vybrala si na to velkou společenskou událost: party Vogue na londýnském týdnu módy.

Herečka dorazila v kompletu extravagantní nabírané sukně a halenky pod prsa, ze kterého čnělo těhotenské bříško. To si před fotoaparáty také něžně hladila.

Sienna už má doma jedenáctiletou dceru Marlowe, kterou má s Tomem Sturridgem. Před časem se rozpovídala o tlaku, který ohledně rozšíření rodiny cítila po překročení čtyřicítky. Raději si proto do budoucna vypomohla. „Když mi bylo čtyřicet, nechala jsem si zmrazit pár vajíček. Poté, co jsem se opravdu soustředila na potřebu mít další dítě, jsem si prostě řekla, že když se to stane, tak se to stane..,“ řekla v roce 2022 britské Elle. A jak je vidět, stalo se.

S partnerem Olim je Miller spojována od února 2022, kdy se spolu objevili v New Yorku. Od té doby se ruku v ruce ukazují na společenských akcích a v červnu byli na dovolené v St. Tropez. Green se jako herec zatím ukázal v několika seriálech, úspěch má ale také na poli modelingu, pracoval už s mnoha velkými značkami. Na své soukromí je ale Oli skoupý, na sociální síti zveřejňuje hlavně fotky z práce. ■