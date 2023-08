Vítězka Love Islandu se pochlubila novými silikony. Její partner byl zásadně proti! Super.cz

Vítězka druhé řady reality show Love Island Denisa Valová si nedávno nechala výrazně zvětšit prsa. Novým hrudníkem se pochlubila v sexy topu na premiéře Kazmova filmu Onemanshow: The Movie.

Její partner Kryštof Novák, se kterým společně reality show vyhráli, byl proti plastice. "Jsem dolňák, jsem zadkovej, na prsou jsem nic měnit nechtěl. Byla to Denisy volba, přála si to delší dobu, mluvila o tom," řekl Super.cz Kryštof.

Když mu své rozhodnutí Denisa oznámila, nadšený prý nebyl. "Moc se netvářil. Když jsem mu to řekla, neuměl si to moc představit. Teď to ale myslím hodnotí velmi pozitivně," usmívá se influencerka.

Jako dolňák by prý ale ani neocenil, kdyby si nechala přifouknout pozadí, jako má například Lela Ceterová.

"To bych neocenil. Deni má zadek skvělej, já jsem úplně spokojenej," dodal Novák, který pracuje jako fitness trenér. "Taky ho cvičím třikrát týdně," uzavřela se smíchem Denisa. ■