Kordula Stropnická oslavila s přítelem Damianem první výročí! Promluvila o jejich vztahu

Kordula Stropnická oslavila s přítelem Damianem roční výročí! Tohle o partnerovi řekla Super.cz

Kordula Stropnická zanedlouho oslaví 18. narozeniny. I v tak mladém věku už prožívá vážný vztah. Co prozradila dcera Veroniky Žilkové (61) o partnerovi Damianovi? "Máme bezproblémový vztah, zatím, musím to zaklepat, vychází nám to skvěle," řekla Super.cz Kordula.