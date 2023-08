Jitka Asterová má kromě dcery herečky i šlachovitého syna sportovce: Všichni bydlí pod jednou střechou

Jitka Asterová s dcerou Annou a synem Adamem Profimedia.cz

Oba její potomkové bydlí ve stejném domě na pražských Vinohradech jako máma. „Což je super, to se nám povedlo. Všichni mi říkají: To se furt navštěvujete. Což ale není pravda. Měsíc je třeba nevidím, přesto je moc příjemný pocit, že tam jsou,“ řekla Super.cz Jitka Asterová.

Syn Adam (24) se odmalička věnoval sportu, pořád hraje rugby za Rugby Club Tatra Smíchov, který si vede celorepublikově velmi dobře. Jitka o něm mluví jako o vysokém, štíhlém šlachounovi. „Je dobrej, maká individuálně. Před tím se věnoval thaiboxu. Chtěla bych být jeho trenér, ve všem poslouchá, co mu řekne, dbá na disciplínu. Jsem ráda, že ho sport baví,“ vypráví o sportovci, který pracuje v pražském libanonském fastfoodu jako provozní.

„Dělá tam s kamarádem ze základky. Mají ohromně dobré jídlo, nejen vlastní hummus a pita chleba, ale taky skvělý gyros, kuřata, provozují i rozvoz. Adam má velice dobrou vlastnost, když si něco vybere, tak u toho zůstane. Je stálej, věci dotahuje,“ prozrazuje pyšná máma.

A co dcera Anna (29), úspěšná herečka a zanícená kuchařka, taky holduje sportu? „Anička není typ, že by běhala maratón, to Adam klidně. Nikdy nebyla moc na sport, ale dělala krasobruslení, chvilku balet, gymnastiku, až ji chytla jóga. Cvičí každý den podle různých aplikací. Zjistila, že ji potřebuje k životu, aby se dobře cítila, což je fajn. Neláme rekordy.“

Anička zazářila už v šestnácti, kdy si poprvé stoupla před kameru a ztvárnila vedlejší roli ve filmu Nevinnost (2011), za kterou byla nominována na Českého lva. Pověstná je svými odvážnými účesy. V roce 2017 si vzala po krátké známosti Jana Kameníka.

Mladá paní se netajila tím, že po dětech netouží. Takže nás zajímalo, jestli Jitka přece jen nebude babička. „Jednou asi jo. Já jsem ráda, že nemám žádné závazky. Děti jsou velké, rodiče, bohužel, už nejsou, už nemám ani kocoura. Libuju si, že mám najednou čas sama pro sebe. Přemýšlím o tom, co já si dám k jídlu, co si pustím za seriál, na co já půjdu do kina, jaký si udělám hezký den,“ se smíchem tvrdí herečka.

„Je to neskutečná svoboda, která ale nepřichází ze dne na den. Děti odejdou, rodiče odejdou a vy najednou přemýšlíte: Ježišmarjá, co? Teď si to moc užívám právě i proto, že ještě nejsou vnoučata. Budu babička na plný úvazek, to mě bude bavit,“ řekla Super.cz Asterová. ■