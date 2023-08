Sestry Grossovy na fanoušky zaútočily ženskými zbraněmi: Krásky Natálie a Denisa se ukázaly v podprsence

Natálie a Denisa Grossovy ukázaly štíhlé postavy ve spodním prádle. Foto: foto Denisa Grossová

Starší Denisa zapózovala na zemi, a to v červené semišové podprsence a krajkových šortkách. „Tahle je pro tebe,“ uvedla ke snímku. Mladší Natálie ukázala postavu v černé podprsence.

V póze, během prohrabování dlouhé hnědé hřívy, ji nevyfotil nikdo jiný než její sestra Denisa, která je nejen zpěvačka a tanečnice, ale také fotografka. „Rozcuchané vlasy,“ napsala zpěvačka k fotografii.

Netrvalo dlouho a u fotografií se objevily spousty lichotek.

„Jsi nádherná, nemám slov, jak ti to říct víc. Ale u nás na Slovensku by ti řekli, že vypadáš pop*či. A to hovoří za vše,“ napsala Denise jedna z fanynek. „Nemám slov, jsi nádherná,“ vzkázala Natálce obdivovatelka.

Krásné Natálii se daří jak v kariéře, tak v osobním životě. Světu nedávno představila i svého partnera, se kterým je velmi šťastná. „Můj přítel mi dělá hudbu, aranže a podklady k tomu. Je skvělý a strašně šikovný. Je fajn, že se vzájemně doplňujeme, že já zpívám a on mi dělá hudbu. Dělá s velkými lidmi, není to jen nějaký producent, ale je fakt dobrý a jsem ráda, že s ním mohu spolupracovat,“ svěřila se Natálie nedávno pro Super.cz

Naopak Denisa se nedávno se svým partnerem rozešla. "Jsme dva roky kamarádi a zkazili jsme si to tříměsíčním vztahem. Rozešli jsme se úplně v dobrém, žádné talíře nelítaly. Jen prostě partnersky to nebylo ono," svěřila se nám kráska, která se aktuálně připravuje na muzikálovou sezónu. ■