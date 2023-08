Když před osmnácti lety soutěžila ve finále SuperStar, bylo jí sedmnáct: Takhle teď vypadá zpěvačka Janika Kolářová

Janika Kolářová byla před 18 lety ve finále SuperStar Super.cz

Dostala se do finále druhého ročníku Česko hledá SuperStar, když jí bylo pouhých sedmnáct let. I když tehdy vyhrál Vlastimil Horváth, i ona zůstala hudbě svým způsobem věrná. Ačkoli už od soutěže uplynulo osmnáct let, Janiku Kolářovou pořád ještě poznáte.