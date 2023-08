Čarodějka z Eastwicku a její čáry s věkem. Susan Sarandon (76) je stále šťabajzna, na ulici ji nepřehlédnete

Susan Sarandon Profimedia.cz

Sarandon si vyšla na špacír společně s kamarádkou, přítele oficiálně nemá, ale ani ve svém věku se nebrání randění, byť na to její dospělé děti občas nevěřícně hledí. „Já jsem se ale rozhodla život si užít, a to včetně sexu, tak se s tím musí nějak popasovat,“ nechala se před časem slyšet herečka, jež je trojnásobnou maminkou.

V letech 1967-1979 byla vdaná za Chrise Sarandona. Ze vztahu s Francem Amurrim má pak dceru Evu (38) a s hercem Timem Robbinsem syny Jacka (34) a Milese (31). Naposledy randila s režisérem Jonathanem Bricklinem (46). S výrazně mladším mužem jí to ale nevyšlo, byť si prý na zajíčky potrpí.

Na další vážný vztah by prý ale musela potkat někoho opravdu skvělého. „I když zůstávám vztahům otevřená, myslím, že bych musela najít někoho výjimečného, kdo by se mnou sdílel dávkovač na léky, takže to už je asi pasé,“ zavtipkovala v časopise People.

Susan Sarandon má za sebou celou plejádu slavných rolí. Oscara získala za roli jeptišky ve zmíněném psychologickém dramatu Mrtvý muž přichází, zářila také ve filmech Atlantic City, Thelma a Luisa, Lék pro Lorenza nebo Nebezpečný klient. Po boku Michelle Pfeiffer a Cher se zaskvěla také ve snímku Čarodějky z Eastwicku. Aktivní je ale i dnes, jen letos se má objevit hned ve čtyřech filmech, hrála také v hudebním seriálu The Monarch. ■