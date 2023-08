Lela Ceterová ukázala obří výstřih v titěrných plavkách: S Karlosem vyvětrala nové luxusní auto

Zamilovaní Karlos a Lela Vémolovi si udělali čas jen pro sebe Foto: archiv L. Ceterové

Manželé Karlos Vémola (38) a Lela Ceterová (34) si užívají léto se vším všudy. O to s větší radostí po Karlosově výhře na pražské Štvanici, za kterou si zápasník MMA pořídil milionovou odměnu.

Konkrétně Corvettu, na kterou si dělal zálusk už před zápasem.

„Já si po zápase musím udělat radost, miluju americká auta, celý život jsem je miloval. Když jsem začínal s Lelou, tak mě donutila prodat mého Mustanga, což jí dodnes vyčítám. Prý to není bezpečné pro děti a tak dále. Teďka už bezpečné auto pro děti mám, takže si pořídím nějakou pěknou Corvettu. Ta je jenom pro dva, tam jezdit s dětmi nebudu. Na léto, a dokud je pěkně, sundám střechu a udělám si radost,“ prozradil před časem Vémola pro Oktagon MMA.

A co plánoval, to si také splnil. Karlos už se prohání novou luxusní károu po Česku. Na jednu z vyjížděk se sundanou střechou vzal i svou Lelu, která si jízdu zaznamenala na sociální sítě.

V horkých letních dnech je počasí jako dělané na spořejší oděv. I proto se známá blondýnka oblékla pouze do plavek, ve kterých vynikla její štíhlá postava i přednosti. Jen tak tak dokonce nevykouklo, co by mělo být zakryto. Také Karlos zvolil úsporný model, na jízdu vyrazil jen v šortkách.

Tentokrát si manželé udělali příjemný čas pouze pro sebe. Avšak i pro své děti již plánují velkou zahraniční dovolenou. Konkrétně v Dubaji a Thajsku, jak Karlos nedávno zmínil. ■