Mrazivý telefonát krátce před smrtí: Je to se mnou zlé, umírám, řekl Vašo Patejdl (✝68) svému blízkému kamarádovi

Vašo Patejdl Herminapress

Oblíbený hudebník se ještě před svou smrtí stihl rozloučit s některými svými blízkými kolegy. Jedním z nich byl i muzikolog a vysokoškolský pedagog Oskar Lehotský. Tomu prý Patejdl volal několik dní před svou smrtí.

„Ahoj, Osky, je to se mnou zlé, umírám,“ řekl mu prý Patejdl v telefonátu. „Když jsi mi během oběda zatelefonoval s těmito slovy, aby ses se mnou navždy rozloučil, nechtěl jsem tomu uvěřit, doufal jsem, že je to nějaký omyl, a že to nakonec bude dobré. Však ještě před třemi týdny jsi vystupoval z mého auta na bratislavském hlavním nádraží a loučili jsme se s tím, že za týden se na tom samém místě potkáme obligátně znovu,“ napsal na sociální síti smutný Lehotský.

Toho vůbec nenapadlo, že svého kamaráda vidí naposledy. „Před třemi měsíci jsi mě svým pražským známým představil jako jednoho ze svých nejlepších kamarádů, bylo mi nesmírnou ctí, Vašo! Z celého srdce ti děkuji za všechno, za naše blízké přátelství, za každou chvíli, kterou jsem s tebou mohl trávit,“ pokračoval Lehotský.

„Ovlivnil jsi v pozitivním slova smyslu můj život více, než si v tuto chvíli dokážu připustit. Jsem ti nesmírně vděčný zejména za všechno to úžasné, co jsi pro hudbu nejen v našich zeměpisných končinách za celý svůj život dokázal udělat a za tu nekonečnou radost a požitek z hudby, co jsi celá desetiletí rozdával obrovskému množství lidí. Byl jsi skvělý člověk, přítel a úžasná osobnost, na kterou budou v nejlepším vzpomínat celé generace. Byl jsi NÁŠ VAŠO! Nezůstává po Tobě ticho, jen obrovské prázdno,“ dodal smutný Patejdlův kamarád v emotivním příspěvku.

Vašo Patejdl byl spoluzakladatelem slovenské skupiny Elán v roce 1969 společně s Jožem Rážem. Členem byl do roku 1985, poté se vydal na sólovou dráhu, později se však do skupiny vrátil. Proslavil se také jako skvělý skladatel, pro Richarda Müllera složil jeho největší hit Po schodoch, byl autorem hudby k filmům Fontána pre Zuzanu či pohádku Sedmero krkavců. Věnoval se také muzikálu, nejslavnějším patrně bude Jack Rozparovač, kterého v roce 2007 uvedlo pražské Divadlo Kalich. ■