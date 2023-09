Zvládne se plně připravovat na StarDance? Zpěvačku, která trpěla bulimií, čeká další obří výzva!

Tereza Mašková Foto: Michaela Feuereislová Super.cz, Právo

„Pořád nemohu uvěřit, že se to stane. Moc si toho vážím a mám z toho upřímnou radost. Vzpomínám si, když mi bylo asi tak patnáct nebo šestnáct let a říkala jsem mamce, že jednou si s nimi zazpívám, a to se mi teď splní, hrozně moc se na to těším,“ usmívá se Tereza Mašková, která k italské hudbě vždycky tíhla. „Andrea Bocceli, Luciano Pavarotti a podobní umělci jsou v mém playlistu pořád. Il Volo jsem objevila náhodou na Youtube, kde byli v nějaké pěvecké soutěži a už tam mě úplně dostali. Jejich hlasy, to je prostě balzám na duši. A od té doby je poslouchám, sleduji jejich cestu a hrozně moc jim fandím,“ říká zpěvačka.

Po soutěžení ve StarDance a koncertu v O2 areně už bude mít čas, aby naplno připravovala svatbu se svým partnerem a manažerem Oliverem. Veselku už dvakrát posunuli. „Dali jsme to na příští rok v červnu. Já bych chtěla, aby svatba byla taková, jakou ji mám vysněnou – princezna, zámek, aby tam byl klid a čas na to vše promyslet," dodala Tereza Mašková během našeho nedávného rozhovoru. ■