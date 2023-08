Slušnej vorvaň, zpívající prasátko: Ewa Farna reaguje na nechutné vzkazy a slovní šikanu

Lidé se pustili do zpěvaččiny postavy i stylu oblékání. Ewa se ozvala s nadhledem zpět. Michaela Feuereislová

Zpěvačka Ewa Farna (30) vydala svou novou písničku No a co. O novince informovala i své fanoušky na sociálních sítích. Jenže kromě pochval a milých komentářů se dočkala i drsné kyberšikany, tedy nevhodné negace a hejtů.

Lidé se ostře pustili nejen do jejího stylu, ale také postavy. Některé z komentářů pak sama zpěvačka s údivem sdílela v instagramovém příběhu jako „výběr z hroznů.“

„Ty bys měla běhat radši, to je hrozná lochneska,“ napsal jeden ze sledujících. „Slušnej vorvaň,“ uvedl další. „Nooo, Ewa se dost změnila, nevím, čím to je, jestli jí chutná tolik jídlo. Ale už by s tím měla něco dělat,“ podotkl rýpal. „Zpívající prasátko,“ okomentoval další uživatel.

Ewa na hejty zareagovala. „Tak teď mě dostaly vaše komentáře. Je neuvěřitelné, kolik jedu se v lidech skrývá. A je hustý, že dobrovolně necháte tuhle evidentně zlou část sebe jako svůj otisk na netu. Trochu zenu všem nasraným bytostem, vaše šťastné prasátko,“ odpověděla hromadně v komentářích.

„Já asi začnu dělat kurzy, jak si udržet zdravé smýšlení o sobě samém. Rovnováhu a jak se neposrat v takovém prostředí. Kurzy pro děti od dvanácti let. A tak vážně, kdo se občas cítil, že je špatný, a ne dost dobrý. Už před lety jsem na podobné téma měla přednášku,“ napsala později s úsměvným emotikonem a nadhledem ve svém instagramovém příběhu. „Jo a ještě, právě mě píchla vosa do zadku, bude ještě větší. A teď za to fakt ale nemůžu. Konec hlášení,“ dodala jasně.

