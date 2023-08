Gábi a Pítr z Love Islandu pod palbou otázek na svatbu: Tady se zásnub jen tak nedočkáme

Gabriela a Petr promluvili o společné budoucnosti i svatbě Super.cz

První místo si tehdy odnesli Laura a Martin, kterým láska také vydržela. Dokonce se již vzali a spekuluje se o tom, že by mohla být Laura těhotná.

Gabriela a Petr si svůj vztah také dál budují, nedávno se přestěhovali do nového bydlení a pomýšlí na společnou budoucnost. I proto jsme se jich zeptali, zda se již baví o svatbě.

„Jelikož se mě na to ptá skoro každý, tak se o tom bavíme. Ale nejsme plánovací typy, takže až to přijde, tak to přijde. Teď si užíváme, že nemusíme nic moc řešit, že máme příležitosti, jaké máme a další kroky jsou věc, kterou si chci nějakým způsobem užít a mít na to ten klid. Neřešit to zrovna ve chvíli, kdy nevím, kam dřív skočit,“ řekl Petr pro Super.cz.

Otázku ohledně svatby pár prý dostává poměrně často. „Když to bylo ze začátku po Love Islandu, tak to bylo zvláštní. I pro nás bylo všechno čerstvé, než jsme si na to zvykli, tak to bylo zvláštní. Teď už to bereme s lehkostí a co přijde, to přijde,“ odpověděla Gábi.

Pítr nepopřel, že jsou pro něj neustále dotazy také určitým tlakem. „Čím víc mi to někdo říká, tím míň se mi do toho chce. Chci to udělat, až to budu chtít já, a ne proto, že mi to říkáte. Je to takový začarovaný kruh. Až se na to nikdo nebude ptát, tak to možná přijde,“ dodal s úsměvem. ■