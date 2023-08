Magda Malá vypadá v 56 letech jako starší sestra svých dcer: Recept na elixír mládí zahrnuje i buřty, ale má to háček

Magda Malá si pochovala dceru Bohuše Matuše Natálku. A promluvila o svých dcerách. Super.cz

Žádné zásahy chirurga za jejím zjevem ale hledat nemáme. "Na plastiky nechodím, i když proti nim nic nemám a jestli si je někdo dá a dělá mu to dobře, tak je to v pořádku. Nekouřím, přestala jsem, když jsem otěhotněla s Magdičkou. Přestala jsem i pít alkohol, takže je to možná tím. Pět let jsme zkoušela být vegetariánkou, ale nedokázala jsem si představit život bez buřta a špeku s haluškami, tak jsme toho nechala. Ale jsem velký chodec, strašně ráda chodím túry," vypočítala. Buřty si tak klidně dá, ale bez piva.

V našem rozhovoru jsme probrali i její dcery. "Magdička studuje na Karlově univerzitě žurnalistiku, teď jede na půl roku na stáž do Paříže v rámci programu Erasmus. Terezka půjde do osmé třídy, obě jsou o dvě hlavy větší než já, a zatím vůbec netuším, jakou se vydají cestou. Ale Terezka krásně maluje, je spíš introvert, takže můj nápad, že by mohla dělat modelku, asi neklapne," smála se zpěvačka. ■