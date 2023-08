Zakladatel Elánu Vašo Patejdl (†68) podlehl zákeřné nemoci: Rakovina jater postupovala rychle

Vašo Patejdl Profimedia.cz

Nečekaný odchod hudebníka Vašo Patejdla (†68) šokoval jeho fanoušky a kolegy. Spousta z nich věděla, že je slovenský hitmaker nemocný, nikdo netušil, jak moc je to vážné. Ještě před pár týdny skladatel a klavírista vystupoval před publikem, v tu dobu však bojoval se zákeřnou rakovinou.

O nemoci, které zpěvák podlehl, informoval s odkazem na svůj zdroj Blesk a uvedl, že Vašo Patejdl podlehl rakovině jater s metastázemi do slinivky. S nemocí bojoval pouhé dva měsíce. „Nikdo jsme to nečekali, bylo to strašně rychlé. Promiňte, nemám slov,“ uvedla pro deník Patejdlova manželka Miluša, se kterou měl umělec syna.

I ti, kdo o nemoci věděli, tak netušili, jak na tom hudebník doopravdy je. „Věděla, ale nevěděla jsem nic konkrétního. A hlavně jsem netušila, že je to tak vážné,“ svěřila se Super.cz zpěvačka Heidi Janků, která byla s hudebníkem často v kontaktu.

Zpěvák i navzdory nemoci neustále koncertoval a žádnou z akcí, které měl naplánované, nerušil. Na konec roku měl mít koncert v rámci vánočního turné v Divadle Kalich, další koncerty pak chystal se skupinou Elán. Nemoc však postupovala rychle a šokující byl odchod hudebníka i pro jeho nejbližší. Informace o posledním rozloučení s hitmakerem Vašo Patejdlem rodina brzy zveřejní. ■