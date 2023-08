Simona Krainová si založila účet na erotické platformě: Na svých nahých fotkách chce teď vydělávat

Simona Krainová Foto: se souhlasem S. Krainové

„Ověřeno, zjistila jsem, že tady mám málo nahých fotek. Jdu si založit OnlyFans. With love,“ vyjádřila se před pár měsíci Simona. Co slíbila, to také dodržela. A nově nabízí česká modelka svůj placený obsah na sociální síti pro dospělé. „Pro odvážnější novou komunitu,“ napsala si na Instagramu Simona, která si založila nový účet na OnlyFans.

Na platformě už má modelka pár odvážných fotografií a stejně tak, jako řada lidí před ní, chce na svých příspěvcích vydělávat. Přístup k jejím fotkám si lze koupit za necelých dvacet dolarů měsíčně, tedy 439 korun. Za pár hodin na svém účtu získala už pár sledujících. Tak uvidíme, jakým tempem se nová komunita modelky, která letos oslavila 50. narozeniny, rozroste. ■