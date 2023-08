Devět měsíců po porodu vypadá fantasticky: Maminka Eva Perkausová vystavila své tělo v plavkách

Eva Perkausová Foto: Se souhlasem E. Perkausové

Za pár dní to bude devět měsíců, co se Eva Perkausová (29) stala maminkou. Moderátorka loni na podzim přivedla na svět prvorozeného syna Kiliana. Hvězda Primy si s chlapečkem nedávno vyzkoušela první cestu do zahraničí. a ta se osvědčila natolik, že jsou opět u moře.

Aktuálně si blondýnka užívá v Řecku na ostrově Kréta, kam odletěla jen čtrnáct dní poté, co se slunila v Turecku. V plavkách Eva předvedla svou snědě opálenou pokožku a tělo, kterým se několik měsíců po porodu může chlubit.

Super postavu nemá zadarmo, dře ve fitku a pomáhá jí také pohyb kolem synka. „Dostala jsem se do formy za krátkou dobu. Sama jsem to nečekala. Lítám kolem miminka, to je asi hlavní recept," řekla nedávno Super.cz moderátorka. „Ta postava, to už je na zbroják, to už jako způsobuje hodně vysokej tlak,“ napsal Evě na sociální síti k fotce v růžových bikinách jeden z fanoušků. ■