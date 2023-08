Roste jako z vody: Andrea Pomeje se po delší době pochlubila Aničkou. Z dcery Jiřího Pomeje už je velká slečna

Andrea Pomeje Foto: se souhlasem A. Pomeje

Dcera Jiřího Pomeje (✝54) už v září oslaví své 10. narozeniny a je z ní už velká slečna. Přestože ji dosud dýdžejka nikde neukazovala záměrně, možná se to s přibývajícím věkem začne měnit. „Dělám to účelně, je to ještě prcek a nemá z toho rozum, ale už má trošičku řeči, že nikde není vidět, ale ona si to vybere,“ vysvětlila své rozhodnutí Super.cz Andrea.

Pomeje si rodinnou dovolenou nemůže vynachválit. Na luxusním hotelu v severním Kypru měla i během svého pobytu vystoupení. „Bude to také poprvé, kdy se mnou bude Anička na vystoupení, moc se na to těším,“ řekla pro Super.cz Pomeje, která se pochlubila snímky snoubence Petra a své dcery od moře. ■