Kapitánka Michaela Ochotská: Bývalá moderátorka Novy vystavila své vnady a útlé tělo v bikinách

Michaela Ochotská Foto: archiv M. Ochotské

Už je to pár let, co Michaela Ochotská (38) zářila na televizní obrazovce. Bývalá moderátorka Novy se po narození syna rozhodla, že se do televize nevrátí a začala pracovat na radnici v Bruntále. Ve formě se udržuje i nadále.