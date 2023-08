Dcera Blaženy ze Slunce, seno…v plavkách: Před svatbou s podnikatelem Richardem Chladem chytá bronz v Chorvatsku

Anna Marie Kánská Foto: archiv A. Kanská

Přípravy svatby jsou v plném proudu. A jelikož si vzal budoucí novomanžel vše na svá bedra, má jeho nastávající spoustu času jen pro sebe. „Šaty mám vybrané, šijí se. To jsou veškeré přípravy, které by mohly probíhat. Ríša mi oznámil datum svatby, kde to bude, a vše organizuje on. Klobouk dolů,“ prozradila Super.cz krásná Anna.

Aktuálně si blondýnka užívá na chorvatském ostrově Čiovo, kde chytá bronz. V jednodílných plavkách předvedla na lodi svou fantastickou figuru. „Moje krásná dceruška,“ napsala jí pod snímky na sociální síti maminka, Veronika Kánská, která na svatbě rozhodně nebude chybět. Půvabnou Annu pak bude oddávat její otec. „Můj tatínek je starosta, ten nám slíbil, že nás oddá. Takhle to máme vymyšlený,“ svěřila se Kánská. Romantický obřad jen pro dva pak proběhne v listopadu na Maledivách. ■