Zpěvačka Mašková o poruše příjmu potravy: Hvězda letošní StarDance popsala, jak se postavila bulimii

Tereza Mašková Foto: Michaela Feuereislová Super.cz, Právo

„Necítila jsem se ve svém těle dobře. A většina z vás ví, že jsem bojovala a bojuji s jednou ,,potvorou” (bulimie), která je v mé hlavě už dost dlouho. A řekla jsem si, že už ji nechci nikdy poslechnout. Ale nastal problém, chtěla jsem změnu, změnu svého těla, a jak to udělat, abych do něčeho nespadla?“ svěřila se zpěvačka s tím, že přišla na to, že pro ni bude nejlepší pravidelný sport.

Běhu absolutně propadla, dnes si neumí představit den bez toho, aby si nevyrazila zaběhat. „Můj chtíč byl větší než ta potvora v mé hlavě.! Takže, začala jsem běhat, běhat každý den. A zamilovala jsem se do toho. Každé ráno se na to těším, je to můj kamarád, se kterým relaxuji, a zároveň nemám výčitky, když si dám nějakou prasárnu,“ svěřila se zpěvačka, která se nyní může díky běhání chlubit štíhlou figurou, se kterou je spokojená. ■