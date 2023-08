Po čtyřicítce bojuji s váhou a skoro nejím! Lucie Šlégrová v bikinách ukázala, jak je na tom

Lucie Šlégrová Foto: se souhlasem L. Šlégrové

Bývalá královna krásy roku 2005 Lucie Šlégrová (41) si vyslechla kritiku, že neumí fungovat na Instagramu, tak šla s kůží na trh. Se svým pověstným humorem popsala, co se stalo a jako bonus přidala zatraceně sexy snímky.

"Potkala jsem pro mě absolutně nezajímavou slečnu, pravděpodobně nějaká profička přes sociální sítě. Influencerky neznám, omlouvám se a tyhle rádkyně také ne. Slečna mi chtěla vysvětlit, že zrovna já bych si měla dělat sociální sítě trochu jinak, více se špulit, protože ona tomu rozumí a dobře ví," napsala Lucie.

"Ano, také se umím špulit, tak jsem teda zvědavá, co se teď stane za terno," dodala Lucie a vystavila své tělo na odiv.

Modelka sklízí na svoji postavu jednu pochvalu za druhou, přiznala ale, že ji rozhodně nemá zadarmo. "Zvlášť po té čtyřicítce s tím bojuji. Celý život skoro nejím, tedy musím se hodně omezovat v jídle. Když jsem byla mladší, tolik mi to nevadilo, protože jsem nebyla žádný gurmán. Zato teď bych nejraději sežrala všechno, co vidím, všechno se mi líbí, chtěla bych to ochutnat," řekla Super.cz. ■