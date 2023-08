Blonďatá lékařka ze Zlaté labutě se vdala: Pochlubila se sladěným zásnubním a snubním prstenem

Půvabnou blondýnku jsme znali z titulků jako Martu Maťovou. Super.cz

Půvabnou blonďatou herečku Martu Maťovou známe z řady českých filmů a seriálů. Její čeština je tak bezchybná, že možná bude pro někoho překvapením, že jde o Slovenku. Aktuálně ji na obrazovkách můžeme vídat v seriálu Zlatá labuť, kde hraje lékařku. Jen teď řeší to, aby se v titulcích změnilo její příjmení. Jen před pár dny se totiž vdala.

"Je to týden od svatby, kvůli nedostatku termínů jsme se nakonec brali ve čtvrtek. Bylo těžké najít místo, které by splňovalo naše požadavky. Chtěli jsme svatbu v toskánském stylu, venku, s dlouhým stolem. Nakonec se to povedlo," svěřila Super.cz herečka, která si vzala střihače Michala Kondrlu, jehož příjmení přijala. Pochlubila se nám i krásně sladěným zásnubním a snubním prstenem.

Kvůli natáčení Zlaté labutě ale musela oželet svatební cestu. "Ale udělali jsme si ji před svatbou. I ta se však musela přizpůsobit natáčecímu plánu, což je vždycky nevyzpytatelné. Musíme být hodně flexibilní, to je součást naší práce," doplnila s tím, že se svatbou dříve otálela, ale ve třiatřiceti už ví, co chce.

"Řekla bych, že jsem to pocítila. A je hrozně příjemné udělat dobrovolně oslavu lásky s nejbližší rodinou a přáteli," vyznala se a v našem videu se více rozpovídala i o změně příjmení, když její původní už bylo v branži docela známé. ■