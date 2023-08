Milionová oslava Michelle Pfeiffer (65): Selfie bez make-upu u fanoušků bodovala na celé čáře

Michelle Pfeiffer Profimedia.cz

Pětašedesátiletá hvězda filmů Čarodějky z Eastwicku, Batman se vrací či Vlk připsala ke svému čtvrtečnímu příspěvku jednoduše: „Děkuji vám všem, že jste se tu se mnou setkali!!“

Z fotografie v ležérním oversize šedém svetru, kdy herečka sedí na gauči a spokojeně se usmívá, čiší pohoda. Michelle se nesnaží stylizovat do nestárnoucí ikony, což je na hony vzdálené například sebeprezentaci stejně staré Madonny.

Herečka, která nedávno promluvila o tom, že si dává od Hollywoodu pauzu, se naposledy objevila v kasovním trháku Ant-Man a Wasp: Quantumania po boku dalších hvězd Michaela Douglase, Billa Murraye, Evangeline Lilly či Paula Rudda. V rozhovoru pro The Hollywood Reporter přitom vyjádřila překvapení nad tím, že si mohla ve filmu o superhrdinech vůbec zahrát: „Jsem ve světě Marvel, kdo by si to kdy pomyslel?“ ■