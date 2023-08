Bývalá rosnička Karla Mráčková vyhrála genetický jacpot: V 50 letech se v plavkách chlubí neskutečnou figurou

Karla Mráčková Foto: se souhlasem K. Mráčkové

Je to pár dní, co bývalá rosnička Karla Mráčková (50) oslavila 50. narozeniny. Na obrazovce se objevovala dlouhých osmnáct let, a nutno říct, že se za tu dobu snad nezměnila. Blondýnka je sice trojnásobnou maminkou, z toho synové Nikola a Maximilian už jsou dospělí, dokazuje však, že věk je jen číslo.