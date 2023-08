Tohle je hodně divné: Zpěvačka Magda Malá ani více než rok po svatbě nebydlí s manželem

Magda Malá ani více než rok po svatbě nebydlí s manželem. Super.cz

V červnu to byl rok, co se zpěvačka Magda Malá (56) poprvé v životě vdala. S manželem, majitelem kamnářství Jaroslavem Podsedníkem, v té době nežila ve společné domácnosti. A to se stále nezměnilo.