Zdeňka Žádníková Volencová se téměř rok před padesátkou a po čtyřech dětech pochlubila luxusní postavou v plavkách

Zdeňka Žádníková Volencová zveřejnila fotku v plavkách. Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová a archiv Z. Žádníkové Volencové

Kdo by si vyšel po pláži v chorvatské Brele, mohl by si myslet, že na ní leží mladá bezstarostná slečna. Ve skutečnosti ale jde o bezmála padesátiletou Zdeňku Žádníkovou Volencovou (48), která dala život čtyřem dětem.

Herečka čistě soukromé fotky příliš často nesdílí. Mnohem více ukazuje střípky ze svého života, hlavně ze spolupráce s houslistou Jaroslavem Svěceným (62), kterému moderuje akce a také na nich hraje na flétnu. Nedávno se v médiích dokonce objevila informace, že by ti dva mohli mít víc než jen pracovní vztah, a to poté, co spolu byli na služební cestě v Itálii. Houslista ale informaci popřel a později i Zdeňka, byť ne přímo slovy, ale zamilovanou fotkou z dovolené se svým manželem Radkem Žádníkem.

Herečku si televizní diváci mohou pamatovat hlavně ze seriálu Rodinná pouta, později Velmi křehké vztahy. Milovníci divadla ji pak mohou znát z dejvického kulturního stánku. Přesto, že na sociálních sítích působí Zdeňka tak, že je pro ni práce na prvním místě, teď dala fanouškům nahlédnout do svého soukromí, a dokonce se velmi výjimečně ukázala v plavkách. Snímek pořídily její děti.

„Nejvíc se o svých dětech dozvím, a koneckonců i ony o mně, právě v létě. A tak je učím, že když je bodne vosa, pomůže syrová cibule, když přijde nachlazení nebo je sežehne sluníčko, nastoupí na plac homeopatie, a když je sežehne člověk, ať si zapamatují, že vyrobit zlé slovo je jako namíchat jed a kloktat ho v puse. A protože už nemám mrňata, můžu už i LEŽET NA PLÁŽI! a nechat si od nich vyrábět vyznání lásky na míru…,“ napsala k příspěvku Zdeňka, které by podle fotky asi jen těžko někdo uvěřil, že už v říjnu oslaví devětačtyřicáté narozeniny. ■