Padesátiny slavil na zámku: Bohuše Matuše od zničujícího života zachránilo manželství. Teď svérázně radí alkoholikům

Bohuš Matuš slavil padesátiny na zámku. Super.cz

V den jeho narozenin ho prý už v šest ráno probudila dcerka Natálka, aby mu popřála všechno nejlepší. Pochlubil se nám i tím, co dostal od manželky. "Navigaci a další praktické dárky. Ale to, co jsem dostal tady ve Štěnovicích od kamarádů, snad ani nenaložím do auta," vypočítal.

V padesáti se cítí lépe než roky předtím.

"Možná kdybych zůstal u toho svého starého životního stylu, tak bychom tady spolu ani nestáli. Jsem vděčný za to, že jsem Lucii potkal. I když je mladší, tak je hodně rozumná a pomohla mi. Je pravda, že už jsem moc nehulil, ale přestal jsem úplně. Skoro ani nepiju, jen v tom druhém bytě si občas flašku dám, ale tam jsem tak čtyřikrát do měsíce. Ale je lepší být střízlivý," vyprávěl.

"Cítím se opravdu lépe a doporučuju každému, kdo je alkoholik, to omezovat pomalinku a pak si dát čtyřikrát do měsíce. Stačí víno nebo pivo. A člověku je taky dobře," uzavřel na oslavě, kde si zazpíval i s kamarády, dostal obří dort a jako překvapení pro něj organizátoři připravili trochu netradiční brazilské "tanečnice" jako doprovod k písni Lady Karneval. ■