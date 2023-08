Influencerka Angie z Výměny rodila 3 dny: Z porodu si odnesla extrémní trauma, pouto k synovi necítila hned

Angie Mangombe otevřeně promluvila o porodu syna Rafaela. Michaela Feuereislová

"Nikdo mi nic neřekl a nepřipravil mě na tohle všechno, co se může stát. Co to vlastně je třeba rodit tři dny. Představovala jsem si to jako Hurvínek válku. Myslela jsem si, že přijdu, akce a najednou prdne voda, rodíme, doktoři uvidí hlavu a najednou je dítě na světě, ale ne,“ řekla influencerka a účastnice Výměny manželek hned z úvodu videa, které sdílela na svém youtube kanálu.

<br>

Dle svých slov rodila tři dny. Už s prvními kontrakcemi vyrazila do pražské porodnice, tam jí ale řekli, že jsou to poslíčci a poslali ji domů.

„Vydržela jsem do třetího dne, kdy jsem přijela do porodnice, kde mi řekli, že mě domů už nepustí a že dnes porodím. To, co následovalo potom, to bylo šílené,“ svěřila se Angie s tím, že jí v porodnici také museli prasknout vodu. Původně nechtěla ani epidurál, bolesti ale nakonec byly tak silné, že kývla.

„Řekla jsem, ať mi ho dají, protože jsem to nezvládala, byla jsem už i fakt unavená, po dvou dnech neustálých kontrakcí to bylo fakt vyčerpávající. Epidurál mi zafungoval hned, bylo to skvělý, protože mi to potlačilo kontrakce, což bylo ale špatně, protože potřebovali silné kontrakce, abych začala rodit. Tak mi museli dát infuzi s vyvoláváním a začaly kontrakce jako kráva. Ale malý pořád nechtěl dolů, nic se nedělo, byla jsem z toho vyčerpaná a trvalo to dlouho,“ popsala brunetka zcela otevřeně a upřímně. Za což jí nyní fanynky a nastávající maminky nejen děkují, ale také s ní sdílí své zkušenosti.

„Navíc mě museli stříhat, bylo to šílené. Nebylo to příjemné, měla jsem natržený sval a byla jsem natržená i vevnitř, takže to bylo šití na hodinu, ale nějak extrémně to potom nebolelo. Sešívání se nemusíte bát, to už pak bylo to poslední, co mě zajímalo,“ vysvětlila.

Nekonečná a bezpodmínečná láska k synovi Rafelovi dle Angie také nepřišla hned. A to právě kvůli porodu, který pro ni byl traumatizujícím zážitkem.

"Malého mi dali s pupeční šňůrou. V ten moment jsem čekala, že ucítím neskutečnou lásku, pouto a vše se rozplyne. Ale ne, já jsem byla v šoku a traumatizovaná z celého porodu. Teď se mi to ještě vrací ve snech, už snad nikdy nechci. Jsem rozhodnutá, že pokud bych měla další dítě, tak bych chtěla za každou cenu císař. Nevím, co bych pro to musela udělat, rozříznu si břicho snad sama. Je to pro mě nejvíc traumatizující zkušenost v životě,“ dodala Angie se slovy, že jí byl tou největší oporou právě partner Josef Kůrka, kterého měla celou dobu po svém boku. ■