Láska s mladším sportovcem Monice Binias svědčí: Ukázala postavu i dekolt v sexy plavkách

Monika Binias ukázala postavu v plavkách. Foto: Super.cz/Herminapress a se souhlasem Moniky Binias

Se svým manželem nedávno vyrazila do Českého Krumlova a Šanova oslavit třetí výročí svatby. Počasí v Česku je jako dělané na plavky, a právě v sexy černém kousku se šněrováním od hlubokého dekoltu do pasu ukázala Monika své křivky.

„Já jsem měla ze své postavy dlouho komplexy. Samozřejmě, když je člověk mladý, tak je to zadarmo. Ráno se probudíte, sníte tři řízky a nejste vidět za bambusem, to není umění. Umění je to třeba po dětech a od nějakého věku, kdy si to musíte začít hlídat,“ svěřila se Monika pro Super.cz s tím, že si postavu vždy udržovala, přesto nevyloučila, že nějaké to kilo zhubla.

„Došla jsem k tomu, že jsem spokojená a můj muž to miluje. Díky tomu, že jsem v pohodě, jsem něco i zhubla, ale ne nějak výrazně. Kamera ve Štikách i Tchyni přidávala, tak to opravdu je,“ vysvětlila známá blondýnka, která žije se svým mužem ve Švýcarsku.

Monika přiznala, že se ve svém těle cítí dobře a rozhodně nemá v plánu držet nějaké drastické diety.

„Mám pocit, že je to fenomén. Jsou nám předkládané vzory velmi mladých žen, které jsou častokrát ve svém věku přeoperované a jedí jedno jablko za týden. Pakliže nejste vychrtlá a my jsme Slovani, takže to nemáme moc v genetice, tak je to blbé. Ale už nejsou jen modelky velikosti L, ale také XXL. Ženy všech postav se mají právo hezky oblékat,“ dodala Binias. ■