Kila šla po porodu dolů rychle, pak se to zastavilo. Bývalá misska se poprvé po narození dcery ukázala na veřejnosti

Misska Lilian Sarah Fischerová si užívá mateřství.

Dceru dala poprvé od narození na hlídání. "Malou předám tetě, já se půjdu podívat a jdu podpořit svého muže, který ve filmu hraje. Dceru odevzdávám poprvé. Uvidíme, jestli po půl hodině třeba neodejdu," řekla Super.cz Lilian.

Mateřství si užívá. "Užíváme si to. Jsou někdy i složitější chvíle, ale celkově prožívám nádherné období. Malá s námi spinká v posteli, spí celou noc, nevyspalá nejsem. Jsem šťastná žena," usmívá se bývalá modelka, která se nyní věnuje herectví.

Do divadla se vrátila brzy po porodu. "Po šestinedělí jsem začala hrát, ale vždycky jsem dceru měla v šatně, vždy s ní někdo byl, měla v šatně matraci, na které spinkala a já jen odbíhala na jeviště," usmívá se.

Lili má zpět štíhlou postavu. "Ze začátku to šlo s kily dolů krásně, pak se to zaseklo. Něco ještě nahoře je. Nemám ale sílu to řešit a držet dietu, chci, aby měla, co potřebuje, nejsou na to myšlenky, abych to topovala," dodala. ■