Co na to Taika? Rita Ora se tiskla k polonahému DJovi. Pak stáhla sukni a koncertovala s ním jen v plavkách!

Rita Ora s Joelem Corrym na Ibize Profimedia.cz

Nejinak tomu bylo i tentokrát, kdy se interpretka hitů Hot Right Now či How We Do Party setkala s DJem Joelem Corrym, který je na tom s hrdostí na své svaly zřejmě podobně jako Rita. Čtyřiatřicetiletý hudebník byl totiž svlečený do půl těla. Dvojice se k sobě měla poměrně vřele, než zaplula do backstage, aby se připravila na společné vystoupení.

Na podiu už Rita s Joelem držela krok. Sundala si totiž zelenou sukni a před zraky natěšených fanoušků vystoupila jen v třpytivých neonově zelených plavkách. Není divu, že fanoušky dostala do varu.

Navíc na Ibize zřejmě odhalila novou spolupráci s tímto pohledným Londýňanem, který v minulosti účinkoval v televizní sérii Geordie Shore, než se stal úspěšným DJem a hudebním producentem. Zároveň se věnuje trénování fitness. S Ritou toho tak mají opravdu dost společného. ■