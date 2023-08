Na figuře, kterou předvádí v plavkách, tvrdě maká: Alex Mynářová promluvila o životním stylu i focení aktů

Alex Mynářová Super.cz

Protože jsme se sešli při focení s fotografem Jakubem Ludvíkem, který je autorem řady aktů, zajímalo nás, zda vzniknou i tentokrát. Moderátorka Alex Mynářová je ale zásadně proti, i když snímky v bikinách z letošní dovolené rozhodně nešetřila. "Doma by se to nesetkalo s úspěchem a měla jsem jen jednu skleničku prosecca, což je dost málo na to, aby se to odehrálo," vysvětlovala.