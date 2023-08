Tak to je proměna! Petr Havránek ze Survivoru shodil svou hřívu. Konečně vypadáš jako chlap, píší fanynky

Petr Havránek je v novém účesu novým člověkem. Foto: Super.cz/Tv Nova/archiv P. Havránka

Petr Havránek na sebe strhl velkou pozornost svou účastí v reality show Survivor, ve které měl velmi blízko k modelce Andree Bezděkové (28), a to i přesto, že má svou partnerku Gabrielu Gašpárovou. Vše překonali a jsou spolu dál.

"Beru to již s nadhledem, i tím, že mám Pítra doma. Začínáme i vtipkovat. Bylo to náročnější, když jsem byla sama, navíc po operaci, pořád jsem sledovala televizi a ležela, nebyli jsme v žádném kontaktu,“ řekla Gabriela v našem pořadu Superchat.

Nyní ale Petr rozvášnil další ženy. Shodil totiž vlasy a ukázal se v krátkém sestřihu. V komentářích se na něj fanynky slétly jako vosy na bonbon. „Petr má jednu výhodu, prostě ať má to nebo to. Je to prostě krásnej chlap, jako i Gabi je krásná žena. Jste úžasný,“ naspala jedna z nich a další se hned přidaly. „Konečně vypadáš jako chlap.“ Tak teď už jsi stejně sexy jako Gabča.“ A podle další díky novém sestřihu zmužněl. „Najednou je z kluka chlap.“

A co vy milé dámy, jak se vám Petr v krátkém sestřihu líbí? ■