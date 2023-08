Máš, cos chtěla. Libor Bouček své manželce napsal velmi neobvyklé vyznání k výročí svatby

Libor Bouček a jeho Gabriela mají výročí svatby. Michaela Feuereislová

Moderátor je zamilovaný a opěvuje svou rodinu. Štěstí s manželkou bylo zpečetěno před čtyřmi roky, Libor je ale stále vedle z toho, že si kráska po jeho boku vybrala právě jeho. „Mohla jsi vyhrát soutěž krásy a žít ve světě reflektorů. Chvíli a možná i dýl. Mohla jsi najít štěstí v Sydney a žít sen s pohledem na Bondi beach. Mohla sis vybrat lékaře, manažera, bankéře, pilota, rentiéra, truhláře, pekaře, vědce, makléře, detektiva, profesora, IT experta, myslivce nebo architekta. Mohla jsi se vydat vstříc jakémukoliv snu, na jakoukoliv cestu.

A Ty sis vybrala takhle. Nejistou dráhu s někdy nejistým chlapem, který pochybuje, často váhá, stárne (s neskutečnou grácií, možná až zraje), s nepohádkovou pověstí ale nezdolným optimismem. A s jediným, co může nabídnout. Láskou. Tvoje volba. Máš, cos chtěla,“ napsal Libor Bouček, který v následujících řádcích shrnul také to, co rodina za čtyři roky prožila.

„Olympijský cyklus. Čtyři roky, co nám daly Solenice, další kousky světa, Argetu, covid, vášeň pro formuli 1, Magnuse, sedačku, pizza pec, roboty, věci do šuplíku, a Alberta. Alberta. Hlavně Alberta. A jím to nekončí, což je na čtyři roky požehnaná bilance. Ať je naše cesta i dál tak láskyplná jako doposud. Děkuju za každý společný krok,“ vyznal se dojemně Libor a za takovou nálož citů ho sledující pochválili.



„Napiš už knížku, máš vážně dar a jste krásní,“ napsala například jedna. „Opět krásná slova. Vaše jistě úžasná žena si Vás našla. A pak to teprve vše začalo dávat smysl,“ píše další. To je krásný. Ne každý to umí tak jako vy, Libore,“ přidává se třetí. Tak snad se Boučkovým bude i v dalších letech dařit žít život jako z magazínu na štěstí. ■