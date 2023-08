David Koller přiznal, že cédéčka nevydělávají: Jste rádi, že to zaplatí náklady, říká. Na klipy shání peníze, kde se dá

David Koller přiznal, že cédéčka už nevydělávají Super.cz

"Natáčeli jsme už desátý videoklip. Ta deska má deset skladeb a my k nim natočili deset videoklipů. Těším se z toho, že se mi to podařilo zorganizovat i s pomocí různých kamarádů, známých, firem a vlastními prostředky. Teď dohráváme letní koncerty a v zimě máme další tři koncerty právě s Lucií, kdy budou mít Černý kočky, mokrý žáby třicet let výročí, tak to tam oslavíme," vypočítal.

S Davidem jsme probrali i to, zda vůbec vydání desky kapele ještě vydělá nějaké peníze. "Cédéčka už se téměř neprodávají. Možná ještě vynyly. Ale to jsou zase tak malé náklady, že jste rádi, že vám to zaplatí tu výrobu. Ale zase mají hezký obal, ty vinyly pěkně hrají a je to spíš takový fetišismus," vysvětlil. ■