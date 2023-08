První velká role Veroniky Žilkové: Herečka se musela nalehko promenovat před Janem Čenským

Vladimír Menšík, Jan Čenský a Veronika Žilková ve filmu Když rozvod, tak rozvod Foto: ©NFA, Když rozvod, tak rozvod, Štěpán Skalský, 1982, Televize Seznam

Není to až tak neobvyklé – někteří muži si po čtyřicítce myslí, že jim ujíždí vlak, najdou si mladší milenku a jsou kvůli ní schopni obětovat mnohaleté manželství, leckdy i s již dospělými dětmi. Stejný případ zažívá vznětlivý pokrývač Arnošt Provazník (Vladimír Menšík) v tragikomedii Když rozvod, tak rozvod. Divácky vděčný film, který v roce 1982 natočil režisér Štěpán Skalský, si můžete pustit 19. srpna ve 12:40 h na Televizi Seznam.

Cholerický hrdina se na stará kolena zamiluje do pohledné vdovy Komárkové (Laďka Kozderková) a hodlá za sebou bourat mosty. Má pouze obavy, co na to řekne jeho provdaná dcera Pavla (Veronika Žilková). Povedený taťka ale netuší, že i ta se se svým mužem Hynkem (Jan Čenský) rozvádí. Jednou z příčin rozpadu vztahu mladého páru je Hynkova matka (Blanka Bohdanová), která svou snachu upřímně nesnáší.

Musela poslechnout režiséra

Pro Veroniku Žilkovou šlo tehdy o druhou filmovou příležitost. Dva roky předtím se objevila v epizodní roli ve filmu Dívka s mušlí. Ve snímku Když rozvod, tak rozvod šlo ale o jednu z hlavních postav. Navíc hrála po boku velkých profesionálů Vladimíra Menšíka a Blanky Bohdanové a byla ráda, že má možnost se od nich lecčemu přiučit.

Sama herečka na natáčení zavzpomínala v roce 1995 v rozhovoru pro týdeník Vlasta: „Zahrála jsem si tehdy s Honzou Čenským. Byli jsme mladí filmoví manželé a já se musela samozřejmě po bytě promenádovat jen tak nalehko. Rodičovská výchova říkala ne, režisér tvrdil – ano, ano, ano! Nakonec jsem to zvládla…“ svěřila se Žilková.

Tady měl do prince daleko

Jan Čenský měl za sebou o něco víc zkušeností před kamerou než jeho filmová žena. Diváci ho znali například z televizní pohádky Princové jsou na draka (1980), ale ty největší úspěchy, které z něj udělaly lamače dívčích srdcí, na něj teprve čekaly.

Tchán a tchyně k pohledání

Nejvýraznější postavou celého filmu je pochopitelně Vladimír Menšík, jehož postava bodrého a činorodého otce má mimořádný talent komplikovat život sobě i svému okolí. A jeho cholerické výlevy by v reálu odrovnaly každého. Není divu, že se mu zeť Hynek bojí říct, že se s jeho dcerou rozvádí.

Ovšem ani Hynkova matka v podání Blanky Bohdanové nezůstala pozadu. Korunu všemu nasadí poté, když rozzuřený tchán Arnošt roztříská vzteky škodovku, kterou mladým daroval. V tu chvíli se na něj rozkřičí: „Vy jste úmyslně zničil Hynkův majetek! Já to dám k soudu!“

Místa, kde se točilo

Film se točil na několika místech. Například Hynek bydlel v domě na Malostranském nábřeží u pražské Kampy, kde jsou dnes luxusní apartmány. Dům Arnoštovy milenky paní Komárkové stojí v Říčanech. Pavlini rodiče bydleli v pražské městské části Újezd nad Lesy. Pošta, která je k vidění v úvodu filmu, je v Březnici v okrese Příbram. ■