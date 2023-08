Děsivý moment, na který nikdy nezapomene. Moderátor Televizních novin se stal svědkem vraždy

Martin Čermák Herminapress

Martin Čermák patří k dlouholetým tvářím televize Nova. Mimo moderování má také talent na jazyky. Mluví plynule anglicky a portugalsky. Pasivně pak německy, španělsky a italsky. Zmíněnou portugalštinu se odjel kdysi učit do největšího státu Jižní Ameriky - Brazílie. Během vzpomínání na dobu na opačné straně zeměkoule ale šokoval tím, že byl svědkem vraždy.

„Když jsem šel jednou ráno na sedmou do školy, vzal jsem to kolem parkoviště, které bylo známé prodejem drog. Asi patnáct metrů ode mě stáli dva chlapi a bavili se. Najednou jeden z nich vyndal pistoli, do toho druhého vystřílel celý zásobník, nasedl na motorku a odjel!“ svěřil se Martin deníku Blesk.

Je tak jasné, že tento děsivý moment z hlavy jen tak nevymaže. „Kolem bylo hodně lidí. Začali kmitat, volat sanitku a policajty, takže jsem tam ani nešel a pokračoval jsem v cestě do školy. Ale byl jsem z toho, mírně řečeno, otřesenej,“ doplnil Martin Čermák tento děsivý prožitek.

Od té doby naštěstí nic tak strašného řešit nemusel a teď si užívá krásné životní období. Martin je už půl roku dvojnásobným tátou. Má jednu dceru z předchozího vztahu a v únoru jeho žena Simona porodila také holčičku. „Těším se, že budu taková teta z televize. On se velmi těší, že bude mít druhou dcerušku, bude se jmenovat Meda, a je strašně šťastný, musím ho teďka dohnat,“ svěřila se nám tehdy jeho kolegyně z televize, moderátorka Veronika Petruchová. ■