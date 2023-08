Zatím úsměv z tváře neztratil: Cukrář Maršálek se pustil do trénování StarDance, nejvíc ho trápí bolavé palce

Josef Maršálek a Adriana Mašková Super.cz

„Zatím mě bolely jen palce z nových bot,“ svěřil se Josef Maršálek s tím, že byl zprvu zděšený. „Když jsem si obouval ty první, tak jsem si říkal, Bože můj, když jsem viděl tu platformu,“ svěřil se Josef s tím, že nakonec si vybral ty nejnižší boty, které mohl.

úsměvem na rtech.

Na tréninky chodí známý cukrář stále s úsměvem na rtech a na parketu tráví několik hodin denně. „Dobré je to, že Josef si všechno užívá, ještě se nemračil, nic ho nebolí, vše bolí mě, možná za chvilku dospějeme k tomu, že on bude učit mě,“ řekla se smíchem Adriana Mašková, které známý pekař nemůže na tréninky nosit nic ze svých výtvorů.

„Přinesl něco jednou, nemůže to nosit, protože já to vše sním a to nechci,“ prozradila tanečnice, která chce být samozřejmě ve formě na následující měsíce a zvedačky, které je čekají. „Děláme průpravu těla, aby si zvykal na slova, co říkám, a učíme se na vše tělo připravit. Zvedačky jsme ještě nedělali, ale věřím, že to přijde,“ prozradila Adriana Mašková. ■