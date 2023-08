Zpěvačka, která způsobila skandál v polské televizi: Nechápu, že v Česku není uzákoněno manželství pro všechny

Zpěvačka Karin Ann dál podporuje práva LGBT Super.cz

Slovenská popová zpěvačka Karin Ann je velkou bojovnicí za práva LGBT. Jsou to dva roky, co během vystoupení v polské televizi způsobila skandál , protože v přímém přenosu vytáhla duhovou vlajku. Nedokáže pochopit, že dodnes Česku stále není uzákoněné manželství pro všechny. Na Slovensku pak ani registrované partnerství.

„Mně to přijde jako normální věc. Mělo by to být povolené všem. Lidi by neměli řešit jiné lidi, pokud ti lidé nikomu neubližují. Každý by si měl řešit svůj život a ne někoho jiného,“ řekla Karin Ann Super.cz.

Zpěvačka, které se často přezdívá slovenská Billie Eilish, nemíní přestat bojovat za práva všech. „Doufám, že už se to tu začíná hýbat správným směrem. Všichni by měli mít stejná práva,“ dodala.

Usměvavá umělkyně, jejíž otec je Slovák a maminka Češka, slaví úspěch v zahraničí. Její aktuální singl If I Fall for You získal ocenění Los Angeles Film Awards a videoklip zvítězil v kategorii Best Music Video. Loni Karin vystoupila jako předskokanka kapel Imagine Dragons a My Chemical Romance a zahrála si také na vyprodaných koncertech britského zpěváka YUNGBLUDa nebo americké hvězdy LP. ■