Showman letošního StarDance je jasný: David Prachař předvedl divoké taneční kreace a odhalenou hruď

David Prachař předvedl divoké taneční kreace a odhalenou hruď

Obavy z toho, do jakého projektu a dřiny se rozhodl jít, už herce netrápí. „Já jsem si na začátku myslel, do čeho jsem to vlezl, když jsem ještě netančil, ale teď čím víc tančím, tím víc mě to baví. Už se v tom trošku orientuji, má to plno chyb, pohled do zrcadla mě deprimuje, ale už jsem si na to zvyknul,“ prozradil Super.cz David Prachař, který tráví na tanečním parketu několik hodin denně. „Snažíme se trénovat každý den, když jsme v Praze a nemáme žádné jiné pracovní povinnosti. Jsou dny, kdy vynecháme, ale David jde třeba na kolo a udržuje fyzičku,“ svěřila se nám tanečnice.

Už při návštěvě zkoušky nám herec předvedl své divoké taneční kreace a bez pochyby bude patřit mezi největší showmany letošního ročníku. S fyzickou kondicí díky pravidelnému sportování problém nemá, i tak má nějaké limity. „Spíš jsou problém klouby, kotníky, kolena, to je trochu náročnější, než si na to tělo zvykne,“ prozradil herec, u kterého se budou diváci zřejmě moct těšit i na vlastní taneční prvky.

„Já mám vtvořenou nějakou kostru a teď máme část, kdy máme dvě osmičky freestylu, chci, aby se David realizoval, takže koukám, který jeho pohyb se mi líbí a pak ho tam dáme,“ dodala s úsměvem Zuzka, která bude herci během soutěže také spravovat sociální sítě, aby nebyl pár v nevýhodě, konkurence se ale nebojí.

„Až uvidíme konkurenty, jak Krajčo skáče tři metry vysoko a Adamczyk se plazí po zemi, tak nám spadne čelist, ale nám to nevadí, my jsme namíchaný pár, nám je dohromady se Zuzankou 95 let, to je ideál. Já chci pak chodit do domu seniorů a s nimi s těmi chodítky tančit, už se na to taky připravuji,“ zavtipkoval David Prachař s tím, že se snaží tančit, kde se dá.

Doma se ale do tréninků příliš nepouští, kvůli dětem. „Trénuji doma, když jsem sám, aby se mi děti nesmály. Máme menší byt, tak si to i představuji, teď jsem byl na hotelu a tančil jsem na posteli nebo si zatemním, aby mě neviděli lidi na ulici a byl jsem taky jednou v lese, tam jsem tančil, ale viděla mě jenom veverka, takže to bylo v pohodě,“ dodal David Prachař. ■