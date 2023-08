Patricie Pagáčová si nedávno stěžovala na svou postavu. Teď se ukázala v plavkách

Patricie Pagáčová Foto: Michaela Feuereislová, Právo

Patricie Pagáčová (34) po delší době oblékla dvoudílné bikiny a svým fanouškům udělala radost romantickou fotografií na kamenech na mořském břehu. A to i přesto, že si nedávno postěžovala na to, že v létě vždy tloustne.

Herečka si v současné době užívá léto na Tenerife, kde si v červnu pořídila byt. Přidala se tak k řadě celebrit, které už tam nemovitost mají. Nedávno se například viděla s Markem Ztraceným. „Byt mám díky Alici Bendové, původně si ho našla pro sebe, ale nakonec řešila jiné nemovitosti, tak ho koupit nemohla a přenechala mi ho. Mám z toho hroznou radost. Mám pocit, že jsem udělala takové první dospělé investiční rozhodnutí," svěřila Patricie nedávno Super.cz.

Fanoušci tak už určitě netrpělivě čekali na to, kdy se herečka ukáže v plavkách u moře. A ta chvíle právě přišla. Patricie romanticky zapózovala na skalnatém mořském břehu a předvedla se ve fialových bikinách. A to i přesto, že se svým tělem v letním období nebývá úplně spokojená. „Já jsem v létě vždycky trošku tlustší. Pivo, grilování, festivaly. To je konec," řekla s tím, že se často váží a v současné době jí váha neukazuje to, co by si představovala. Lidé ale její křivky na fotografii ocenili. „Turisté v přímořském městě v pravé poledne zažili pořádný šok, protože se jim na břehu na chvíli zjevila malá mořská víla,“ napsal jeden. Jiný jí dokonce napsal, že ji miluje. Herečka si tak ze svých kil navíc nemusí dělat hlavu, i tak je pro své fanoušky absolutně bezchybná. ■