Modelové z Česka zazářili na pařížském týdnu módy: Padnete, až uvidíte, jak teď vypadá mužská móda

Modelové z Česka zazářili na pařížském týdnu módy Foto: se souhlasem Elite Prague

Česká republika opět zažívá další velký úspěch ve světě modelingu. Skupině mladých modelů, kteří se dostali do finále soutěže Schwarkopf Elite Model Look, jehož aktuální finále proběhne ve Španělském sále Pražského Hradu již 30. srpna, se nedávno podařilo výborně odprezentovat na Pařížském týdnu módy. Na to, co teď v pánské módě letí a jak to mladým mužům slušelo, se můžete podívat v naší fotogalerii.