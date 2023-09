Krásná moderátorka Petra Svoboda v létě diety nedrží: Strašně ráda jím a nemám vůli. Černé oblečení to schová

Petra Svoboda v létě diety nedrží. Super.cz

Letos Petra Svoboda (40) oslavila už deset let působení na postu moderátorky na Nově. "Trošku jsem si sama bilancovala, co jsem za tu dobu vyzkoušela, ale polední a odpolední Televizní noviny jsou pořád moje srdcová záležitost," řekla Super.cz.

Petra vyzkoušela modeling, herectví, také napsala jednu knihu pro děti. "Střevíček škrpálek byl vlastně pro dceru a plán napsat další nemám. Spíš se věnuji chalupaření a takovému pasivnímu odpočinku. Stárnu si do nudné paní a o víkendu jsem nejradši, když zmizím právě na tu chalupu, něco si tam dělám a koukám do lesa," svěřila.

Není škoda, že nenapíše knížku i pro syna? "Já se díky němu seznamuji s mužským světem a zjistila jsem, že se mám pořád ještě co učit. Tak až budu mít pocit, že jsem se to naučila, tak možná něco i pro ty kluky napíšu," usmívala se.

Pobavili jsme i o tom, jak zvládá v období letních posezení a grilovaček udržovat postavu. "Řešení by bylo nejíst, ale to mi nikdy nešlo. Jím hrozně ráda a nemám vůli. Takže jsem se oblékla do černé, a když je tam nějaká nedokonalost, tak se to ztratí nebo odpustí," uzavřela. ■