Byl to školní tábor. Markéta Konvičková 14 let od SuperStar popsala pozadí soutěže

Markéta zavzpomínala na pozadí pěvecké soutěže. Například na to, že mezi finalisty prý nikdy nebyla žádná zášť. „My máme krásné vztahy, dokonce jsme před rokem společně opět zpívali v rámci Superstar. Jen Ben a Dominika Stará tam nebyli. Domča zrovna rodila. Je to hezké se vídat a vědět, že fungujeme a děláme to, co nás baví. Většina z nás má kupu dětí. Dříve jsme byli my děti a teď jsme rodiče,“ usmívala se zpěvačka.

SuperStar dala Markétě nejen příležitost stát se zpěvačkou, ale i dvě velká přátelství, která trvají už 14 let. „Nejblíž mám k Honzovi Bendigovi a Monice Bagárové. Voláme si, zajímá nás, jak se máme, řešíme s Monikou její Ruminku, moji Amálku a řešíme i vztahy. Honza zas dokonale nabíjí baterky. Je důležité mít kolem sebe lidi, co ti něco dají, a ty zase jim,“ dodala Markéta.

Pokud by měla celé talentované soutěži něco vytknout, co by to bylo? „Možná to bylo jinak, než si to pamatuji, ale my jsme byli děti. Nám bylo 15, prostě telátka. Kam nás dali, tam jsme byli. Bez rodičů, ve velkoměstě. Byl to takový školní tábor, ze kterého se ti nechce domů. Nebyl tam žádný kalkul, z 11 tisíc lidí jsme se probojovali do finále. Televize ti koupí večeři, jdeš na mejdan. Nevím ale, jak bych se zachovala já, kdyby s tím přišla moje dcera Amálka, přeci jen je jiná doba,“ dodala Markéta Konvičková. ■